Ростов-на-Дону, , 12:48 — REGNUM В Ростовской области с начала текущего года от укусов клещей пострадали более 2,6 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За медицинской помощью к врачам обратились 2 тыс. 644 жителя Ростовской области. Из общего числа пострадавших — 1 тыс. 32 ребёнка в возрасте до 14 лет. При этом оба показателя значительно ниже прошлогодних, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что за прошедшую неделю число пострадавших от укусов клещей увеличилось более чем на 200 человек. Так, по данным на 23 июня, к медикам обратились 2 тыс. 415 жителей Ростовской области.

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