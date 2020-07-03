Москва, , 12:45 — REGNUM Симоновский суд Москвы удовлетворил иск столичного ГУ МВД к организаторам несогласованного летнего митинга в Москве, сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгию Албурову, и постановил взыскать с них 4,7 млн рублей, сообщает 3 июля пресс-служба суда.

По словам истца, в ходе несогласованных митингов дополнительно было задействовано 3026 сотрудников ГУ МВД по Москве, а также спецтехника, из-за чего возникла необходимость в денежной компенсации для покрытия незапланированных расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, несогласованные митинги в Москве проходили 27 июля и 3 августа.

По версии истца, организаторами митингов 3 августа считаются Любовь Соболь и Георгий Албуров.