Барнаул, , 12:44 — REGNUM Кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин считает, что не стоит придавать особого значения словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, заявившего о том, что к полноценной жизни после пандемии коронавируса граждане России смогут вернуться не раньше февраля 2021 года. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он, в частности, отметил:

« Дай Бог разобраться с диагностикой этой «заразы». Так, в последние дни коллеги поделились со мной, что много противоречивых наблюдений в динамике иммунологических критериев. А динамика этих показателей зачастую противоречит методикам выявления самого вируса. Так я бы не придавал значения заявлениям высоких чиновников, так как они руководствуются не научными данными, они хотят уловить настроение начальника».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко в опубликованном 3 июля интервью «Интерфаксу» заявил, что возвращение к полноценной жизни, существовавшей до пандемии коронавируса, не произойдёт в России раньше февраля 2021 года. По его словам, чтобы разорвать цепочку передачи вируса, посещение концертов, перелёты, полноценную работу и отдых придётся отложить.

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