Москва, , 12:42 — REGNUM Голосование о поправках в Конституцию стало самым значимым событием в стране и нашло заметное отражение в Telegram-каналах. Читатели узнали про антивирусные коврики, нового Герострата и многое другое.

Центральный федеральный округ

В разных регионах на избирательные участки приходили граждане в маскарадных костюмах. Такая история, причем с продолжением, случилась в московском районе Свиблово. «Москва сейчас» рассказала, что мужчина в костюме Капитана Америка попытался проголосовать по поправкам, но не сумел: его развернули полицейские, посчитав его визит «иностранным вмешательством».

Печальная история случилась в подмосковном Подольске. Здесь нашелся гражданин, настолько несогласный с поправками, что решил поджечь шатер для голосования. «Можно по-разному относиться к вносимым поправкам, но прибегать к преступным методам для выражения своего голоса — не лучшая идея», — считают «Рай и мкАД». Поджигателя задержали, его теперь подозревают еще и в вандализме по отношению к памятникам Великой Отечественной войны.

«Черноземец» передает интересную новость из Воронежа. Сотрудники ГИБДД остановили в городе машину, где на заднем сидении сидела корова. «В Черноземье, конечно, народ находчивый. И возить телят на заднем сиденье отечественного автопрома вошло уже в традицию у воронежцев», — отмечает канал, радуясь, что пока коров хотя бы не перевозят на самолетах.

Северо-Западный федеральный округ

«Невские новости» передают, что на избирательных участках в Петербурге кроме перчаток, масок и замера температуры использовали против распространения вируса очищающие коврики. Они дезинфицировали обувь избирателей.

Выход страны из режима ограничений подчас принимает загадочные формы. В Петербурге открылись крупные магазины, фитнес-клубы и бассейны. Ирония в том, что работа бассейнов регламентирована так, что купающиеся должны использовать маску и перчатки во время плавания. «Просто оставлю это здесь с пометкой «без комментариев», — откликнулась на новость «Питерская булка».

Приволжский федеральный округ

Татарстан возглавил составленный в Европе рейтинг устойчивого развития российских регионов. На втором месте Москва, на третьем Липецкая область. «Страновед» обратил внимание, что рейтинг получился сокращенным, в нем представлены 83 региона: «видимо, проевропейская ориентация не позволила агентству включить в исследование Крым и Севастополь».

Одной из главных причин лидерства Татарстана является рост туризма. Интересную деталь из этой области нашел канал «Иптәшләр Татарлар». Оказалось, что ежегодно из республики туристы вывозят по 1200 тонн сладкого чакчака.

В ряде регионов для голосования напечатали бюллетени на национальных языках. К примеру, на башкирском языке было издано более 390 тысяч бюллетеней, передает «Итиль».

»Злой самаритянин» узнал, что международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина в Поволжье из-за вируса пройдет в режиме онлайн: на сайте фестиваля организуют трансляцию. Автор канала удивляется, как можно провести это мероприятие в удаленном режиме, без костра и прочего антуража бардовских песен.

Уральский федеральный округ

В Верхнем Уфалее Челябинской области выпускникам выдали курьезные аттестаты с орфографической ошибкой: в бланке написано «общеобразовательнЯЯ» школа. «Znak Челябинск» удивляется, что ошибка сделана второй год подряд: «На брак руководству школы указали еще в прошлом году, но, видимо, память у директора оказалась короткой».

В Челябинске состоялся салют по случаю присвоения статуса «Город трудовой доблести». Салют необычный. Власти держали все детали в секрете, чтобы избежать толпы и угрозы заражения COVID-19. В итоге, как передает «Пермский глобус», горожане окрестили салют «самым худшим и безлюдным».

Сибирский федеральный округ

В Барнауле на избирательный участок привели медведицу. Канал 66.ru пишет, что это был не перформанс, а доброжелательная инициатива местного зоопарка. Его сотрудники сделали это, «чтобы дети, которые приходят с родителями, были рады и счастливы»

Еще один конфуз, связанный с коронавирусными ограничениями, нашел «Сибирский панк». Традиционная выставка «Агро-Омск — 2020» пройдет в онлайн-формате. «Это что, будет первый в мире сеанс одновременного поедания шашлыка через интернет?» — интересуется канал.

Южный федеральный округ

«Крымский» рассказывает, что в Ялте скоро построят первый частный пивопровод. Пользоваться им будет москвич, купивший участок с домом в Ялте. Труба в дом пойдет из его собственной мини-пивоварни, поставленной на том же участке.

В Симферополе жители нашли удивительную дорогу, где ямы утрамбовали гипсовыми слепками челюстей. Тут много дантистов, иронизирует канал РИА 82.

Каждый летний сезон на курортах юга страны объявляются мошенники, требующие с туристов плату за посещение какой-нибудь смотровой площадки, водопада или даже полянки. Но история на Агурских водопадах в Сочи оказалась удивительнее. Тут собирали деньги дважды. Один раз с туристов брали по сто рублей за вход в парк официально. А потом, в самом парке, еще 200 рублей не очень официально. «Кубанская телега» передает, что делом занялась прокуратура.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Северной Осетии появился необычный арт-объект: украшенная графитти скала. На ней художники изобразили королеву Гвиневру из фильма «Меч короля Артура» в исполнении Киры Найтли. «По словам ребят, они были настолько поражены красотой девушек в Осетии, что решили нанести изображение воительницы, которая у них ассоциируется с осетинскими женщинами», — сообщает Ossetia News.

Дальневосточный федеральный округ

«Смотровая вышка» передает, что Колыма заняла последнее место среди всех регионов России по числу дорожных камер. «Магаданская область и дороги вообще сложная история. Просто приведем две цифры из рейтинга: Башкортостан — 690 камер, Колыма — 19 камер».

Такие истории рассказывали в Telegram’е на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.