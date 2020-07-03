Омск, , 12:41 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 83 человек, сообщили ИА REGNUM 3 июля в региональном оперативном штабе.

Всего в Омской области по состоянию на 3 июля выявлено 3863 носителя коронавируса. 2196 человек уже выздоровели, в том числе 80 — за прошедшие сутки.

В регионе скончались 34 пациента с коронавирусом, в том числе один — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 2 июля коронавирус был выявлен у 3780 человек.

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