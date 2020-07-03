Варшава, , 12:41 — REGNUM За последние сутки на территории Польши были зафиксированы 15 летальных исходов от COVID-19. Об этом 3 июля сообщает польский минздрав.

По данным министерства, в результате этого общее число летальных исходов в стране от COVID-19 стало составлять 1 507.

Кроме этого, сообщается, что за сутки в Польше было выявлено 259 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и потому их общее число теперь достигло 35 405.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории Литвы было выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.