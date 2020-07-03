Саранск, , 12:39 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 3 июня выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений в республике достигло 3505 случаев, сообщает оперативный штаб региона.

Всего выписаны по выздоровлению 2379 человек, за последние сутки выписаны 67 жителей Мордовии. 27 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний. За минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике скончалась медицинская сестра Ирина Сафаева. Больше 37 лет она работала в ГБУЗ республики «Поликлиника №2». Причинами смерти стали осложнение сахарного диабета и пневмония. Проводится гистологическое исследование на коронавирус.

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