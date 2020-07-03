Москва, , 12:36 — REGNUM Руководитель рабочей группы Президиума Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Государственной Думы Александр Якубовский считает, что легитимность голосованиям по поправкам к Конституции, в первую очередь, подтверждается высокой явкой людей.

«Явка которая оказалась по сути выше чем в 1993 году, когда принималась первая редакция Конституции нашей страны. Кроме того, процедура проходила максимально открыто, была возможность наблюдать за ходом голосования на протяжении всех семи дней. Хочу подчеркнуть, что система наблюдения действительно работала», — рассказал журналистам Александр Якубовский.

«Если говорить о двух пилотных регионах — Москва и Нижегородская область — в которых проходило электронное голосование, важно отметить, что там была чрезвычайно высокая явка. Люди действительно мотивированы, когда они записались сделать свой выбор электронно. Они голосовали и днем, я внимательно мониторил данные по Москве, и в вечернее время, когда им это было удобно. Более 93% подавших заявление на электронное голосование отдали свои голоса. Система показала себя абсолютно надежной, доступ у наблюдателей был ко всей процедуре. Одна из немногочисленных атак на серверы электронного голосования была максимально оперативно ликвидирована, что говорит о соответствии системы всем требованиям безопасности и ее готовности к устранению такого рода проблем. Надеюсь, что в дальнейшем такой формат будет распространен на другие регионы, которые готовы к его внедрению», — отметил депутат Госдумы.