Амстердам, , 12:34 — REGNUM Известный квартал красных фонарей в Амстердаме возобновляет работу после длительного карантина, на который заведение закрывалось из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Guardian.

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Напомним, все публичные дома в Нидерландах были закрыты в середине марта. Первоначально планировалось, что они не возобновят работу до сентября. Однако в связи с улучшением ситуации с распространением COVID-19 дату открытия решили перенести.

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Отмечается, что работницы секс-бизнеса должны будут соблюдать определённые ограничения. Так, у клиентов необходимо будет выяснять, нет ли у них симптомов коронавируса. Кроме того, после визита каждого гостя необходима полная дезинфекция помещения и мытьё рук. При этом девушкам разрешено не носить медицинские маски.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Нидерландах были отменены ограничения на максимальное число посетителей публичных мероприятий, но при условии соблюдения режима социального дистанцирования. Посетители мероприятий должны подтвердить отсутствия у них заражения коронавирусом.

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