Ростов-на-Дону, , 12:34 — REGNUM В Ростове-на-Дону специалисты установили только пригодный для купания водоём. Об этом сообщил начальник отдела надзора за условиями проживания и средой обитания управления Роспотребнадзора по Ростовской области Сергей Коржов.

Исследования воды проводятся в период с мая по октябрь по микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям, а также на наличие возбудителя холеры. Если по последним трём показателям ситуация тревоги не вызывает, то по первому — ситуация что называется «аховая».

"На начало июля по микробиологическим показателям для купания подходит только Солёное озеро. Во всех остальных водоёмах, используемых ростовчанами для купания, вода загрязнена различными микроорганизмами. <…> Несколько лет назад холера появилась в приграничных районах Украины, к нам она, к счастью, так и не попала. Ежегодно мы находим в Ростовской области так называемые холерные вибрионы, которые не являются активными возбудителями заболевания», — цитирует собеседника портал donnews.ru.

ИА REGNUM напоминает, что и в 2019 году в региональном управлении Роспотребнадзора подчёркивали, что почти во всех водоёмах, расположенных на территории Ростова-на-Дону, купаться нельзя. Вода в водоёмах не соответствовала санитарным нормам.

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