Вильнюс, , 12:32 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Литвы было выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 3 июля сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с SARS-CoV-2.

Согласно этим данным, в настоящее время общее число заразившихся коронавирусом в стране составляет 1 828.

Также указывается, что за этот же период число скончавшихся от COVID-19 в Литве взросло на одного пациента и теперь суммарное количество летальных исходов стало 79.

При этом отмечается, что в стране 1 539 человек вылечились от COVID-19 и что общее число проведенных с начала эпидемии тестов на SARS-CoV-2 составляет 436 679.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства Индонезии по вопросам борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что на территории страны выявлено 60695 случаев заражения SARS-CoV-2.