Екатеринбург, 3 июля 2020, 12:36 — REGNUM В Свердловской области отменили особый противопожарный режим. Документ опубликован на портале правовой информации региона.
Постановление областного правительства подписал губернатор Евгений Куйвашев. Теперь в регионе разрешается разводить костры, использовать открытый огонь, сжигать солому, траву и мусор.
Режим действовал на территории области с 1 мая 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в свердловских лесах выловили 30 нарушителей противопожарной безопасности.
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