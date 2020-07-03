Ташкент, , 12:29 — REGNUM Благотворительная организация Project Hope из США направила в Узбекистан благотворительную помощь на сумму $600 тыс., сообщает агентство «Дунё» со ссылкой на посольство республики в США.

Средства индивидуальной защиты доставлены в Узбекистан специальным рейсом авиакомпании Uzbekistan Airways. В состав груза входит также 20 тыс. тестов на коронавирус и медицинское оборудование.

Кроме того, в начале июля 2020 года из Солт-Лейк-Сити планируется доставить два контейнера с медицинскими препаратами на сумму $800 тыс. Эту поставку финансирует компания Globus Relief.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк выделит Узбекистану кредит в размере $95 млн. Средства планируется направить на укрепление системы здравоохранения и на борьбу с коронавирусом.

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