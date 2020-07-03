Махачкала, , 12:47 — REGNUM Врачи полевых госпиталей Минобороны РФ завершили работу по оказанию помощи населению Дагестана в борьбе с коронавирусом. Полный курс лечения в стационаре прошли более 200 человек, сообщили ИА REGNUM 3 июля в пресс-службе Южного военного округа.

Напомним, в конце мая 2020 года по поручению президента России Владимира Путина в Дагестане — в городе Буйнакске и Ботлихском районе — были развернуты два полевых мобильных многопрофильных госпиталя суммарно на 200 мест. Они были призваны помочь региону в борьбе с распространением коронавируса.

«Более месяца военные медики оказывали необходимую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей. Всего через стационар госпиталей прошло более 200 местных жителей, которые завершили полный курс лечения и были выписаны после выздоровления», — отметили в ЮВО.

Кроме того, около 1,5 тыс. жителей Дагестана получили медицинскую и консультативную помощь, которую оказывали выездные врачебные бригады Минобороны в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и участковых больницах труднодоступных горных районов республики.

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