Варшава, , 12:29 — REGNUM Польская студия People Can Fly выпустила новый ролик, который посвящён проекту кооперативного научно-фантастического шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) Outriders. Ролик был опубликован 2 июля на YouTube-канале проекта.

Разработчики ответили на давние вопросы, касющиеся игрового процесса, они дали понять, что игра будет больше похожа не на MMO (массовая онлайн-игра) с открытым миром, а на Destiny. при этом они отметили, что игра не копирует модель онлайн-шутера студии Bungie, в ней будут «боевые арены и свободные зоны передвижения», отправиться в которые можно будет из «заселённых областей».

Разработчики отметили, что это будет «ветвящаяся» структура, в которой эти области будут выполнять роль концентраторов. Они также сообщили, что игроки будут выполнять квесты в специально отведённых для этого местах, при этом геймерам будут выдаваться задачи, соответствующие их уровню.

Ожидается, что релиз Outriders состоится в конце 2020 года, создатели игры пока не назвали точную дату релиза. People Can Fly впервые представила Outriders на выставке E3, которая прошла в 2019 году.

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