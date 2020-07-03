Краснодар, , 12:28 — REGNUM Штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды объявлено на территории Республики Крым на период с 4 по 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Максимальные температуры воздуха достигнут 33−38 градусов», — говорится в сообщении МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об аномальной жаре было объявлено в Краснодарском крае — там температура может достигать 40 градусов. Власти Краснодара предупредили о перебоях с электроэнергией из-за жары.