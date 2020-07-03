Кострома, , 12:28 — REGNUM У Костромского управления антимонопольной службы возникли вопросы к клинике, повысившей цены на «коронавирусные» тесты— передаёт корреспондент ИА REGNUM. Речь идёт о клинике «Мир здоровья», где проводят самые дорогие тесты на выявление РНК коронавируса в Костроме.

«По части калькуляции расходов, включенных в стоимость проведения теста на выявление РНК коронавируса, предоставленной клиникой «Мир здоровья», у антимонопольного органа возникли вопросы, в которых Костромское УФАС России продолжит разбираться более детально», — сообщили в УФАС ИА REGNUM.

Напомним, в июне костромские рестораторы, которым для возобновления работы необходимо провести тестирование сотрудников на наличие SARS-CoV2, отметили резкое повышение стоимости тестов на коронавирус и обвинили медицинские организации в желании нажиться на пандемии. Ситуацией заинтересовалось УФАС. После подведения промежуточных итогов проверки выяснилось, что цены на подобные тесты в Костроме колеблются от 1250 до 2200 рублей. При этом, в себестоимость услуги входят затраты на реактивы — 300−350 рублей, расходы на маски, пробирки, противочумные костюмы для персонала, коммунальные услуги и прочее. Окончательные выводы в отношении медцентра ведомство огласит позднее.

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