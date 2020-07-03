Ярославль, 3 июля 2020, 12:24 — REGNUM Ярославский адвокат Владимир Зубков вышел на свободу на пятый день после определения суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Зубкова Олег Крупочкин.
Костромской областной суд вынес решение об освобождении Зубкова из-под стражи еще 29 июня, однако адвокат продолжал оставаться в СИЗО. По словам защитника Зубкова, в учреждение не поступили документы из суда.
3 июля Зубков все же вышел на свободу. Перед этим стало известно о том, что он объявил голодовку, а его защита написала заявления и обращения в ряд федеральных органов власти.
Зубков был приговорен за мошенничество к 4 годам лишения свободы. Суд удовлетворил апелляцию защиты и направил дело на новое рассмотрение.
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