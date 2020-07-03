Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки проведено около 3,2 тыс. тестов на SARS-CoV-2, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 3 июля.

Так, на Дону за сутки проведено 3 тыс. 167 тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии специалисты выполнили 263 тыс. 167 исследований.

В настоящее время охват населения тестированием на 100 тыс. населения достиг 98,74.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области госпитализировано около 700 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. При этом под медицинским наблюдением находятся 8 тыс. 739 человек.

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