Мурманск, , 12:23 — REGNUM За сутки в Мурманской области выявлено 147 новых случаев заболевания CoViD-19, из них 134 — в областном центре. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 5632. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

В связи с непростой эпидобстановкой в Мурманске губернатор региона Андрей Чибис попросил северян не ходить в ближайшее время по гостям.

«Прошу всех поберечь свое здоровье и здоровье близких. Постарайтесь воздержаться от походов в гости и посиделок большими компаниями, носите маски в общественном транспорте и публичных местах», — написал он «Вконакте».

Напомним, за минувшие сутки в Мурманской области скончались два пациента с COVID-19. Общее число жертв коронавирусной инфекции с начала пандемии выросло до 18.