Мурманск, 3 июля 2020, 12:23 — REGNUM За сутки в Мурманской области выявлено 147 новых случаев заболевания CoViD-19, из них 134 — в областном центре. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 5632. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
В связи с непростой эпидобстановкой в Мурманске губернатор региона Андрей Чибис попросил северян не ходить в ближайшее время по гостям.
Напомним, за минувшие сутки в Мурманской области скончались два пациента с COVID-19. Общее число жертв коронавирусной инфекции с начала пандемии выросло до 18.