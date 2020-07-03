Нижний Новгород, , 12:20 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 3 июля выявили 229 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений выросло до 18 172 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

Полностью выздоровели в регионе 11 857 человек, за последние сутки выписаны 246 человек. Таким образом, более 65,2% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выздоровело.

254 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, пятеро — за минувшие сутки.

До сегодняшнего дня 409 175 человек сдали тесты на коронавирус, средний показатель тестирования составляет 12 775 человек на 100 тыс. населения.

Как сообщало ИА REGNUM, минимальное число новых случаев заражения было зафиксировано в регионе по состоянию на утро 30 июня — тогда число новых носителей коронавируса составило 203 человека.