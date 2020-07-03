Курск, , 12:15 — REGNUM В Курской области по состоянию на 3 июля зарегистрировано 39 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

За последние сутки подтверждены ещё две смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 3458 пациентов, в том числе 138 — за последние сутки.

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