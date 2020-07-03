Черкесск, , 12:15 — REGNUM Члены экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), задержанные в Карачаево-Черкесии, планировали создать на Северном Кавказе исламское государство. Их деятельность была направлена на активное распространение своей радикальной идеологии и вовлечение как можно большего числа последователей в свою организацию. Об этом сообщили 3 июля в ФСБ РФ, комментируя задержание пятерых активных членов «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным пресс-службы ведомства, задержанные «призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества, а также выступали за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства — «Халифата».

Как сообщало ИА REGNUM, у пятерых членов религиозной экстремистской группировки были изъяты, помимо экстремистской литературы, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасы к нему, пневматический пистолет, обрез охотничьего ружья и холодное оружие.

По данному факту возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации. Задержанные дают признательные показания.

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