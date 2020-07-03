Псков, , 12:25 — REGNUM Псковская прокуратура полагает, что журналист Светлана Прокопьева должна быть признана виновной в оправдании терроризма и наказана шестью годами лишения свободы. О прении сторон по делу журналистки сообщает 3 июля сетевое издание «Псковская губерния».

Уголовное дело в отношении журналистки возбудили в феврале 2019 года из-за её программы, вышедшей в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». Прокопьева анализировала теракт в здании ФСБ в Архангельске в ноябре 2018 года, и, по версии обвинения, оправдывала терроризм.

«Сторона обвинения считает, что Прокопьева формировала представления о допустимости совершения террористической деятельности», — отмечено в публикации.

Обвинение полагает, что Прокопьеву нужно отправить в колонию общего режима на шесть лет, а также на четыре года запретить ей заниматься журналистикой. Впервые совершенное преступление и положительная характеристика смягчают, по мнению прокуратуры, её вину.

Адвокат Тумас Мисакян, выступая со стороны защиты, заявил, что журналистка не давала терроризму положительной оценки, а исследования её слов были основаны на искажении контекста.

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