Нур-Султан, , 12:12 — REGNUM Бывший министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов выписался из инфекционного стационара. Об этом 3 июля заявила заместитель главы минздрава Ажар Гиният на брифинге.

По её словам, экс-министра выписали после улучшения состояния здоровья. Госслужащий продолжает лечение амбулаторно. Ранее Биртанов заразился коронавирусом и ушел с поста министра.

Он объяснил свое решение необходимостью дополнительного лечения и осложнением эпидемиологической обстановки в стране, которая требует полноценного руководства отраслью.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра здравоохранения республики Елжана Биртанова. Новым главой ведомства стал Алексей Цой.

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