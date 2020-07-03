Саратов, , 12:14 — REGNUM В Саратовской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончался 45-й пациент, сообщает регион64 со ссылкой на областной минздрав.

Умершим был мужчина 59 лет, который ранее отказывался от госпитализации и занимался самолечением. В крайне тяжелом состоянии его доставили в лечебное учреждение и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Находившись на ИВЛ несколько часов, мужчина скончался. Кроме этого, пациент имел ряд тяжелых патологий сердечно-сосудистой системы, а также другие заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области за сутки положительные тесты на коронавирус получил ещё 101 пациент. На 3 июля числятся носителями коронавируса в регионе 6746 человек.

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