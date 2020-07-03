Кэри, США, , 12:11 — REGNUM В «королевской битве» Fortnite 4 июля 2020 года геймерам станет доступен скин (образ персонажа) Капитана Америка. Рекламный ролик компания Epic Games опубликовала 3 июля на YouTube-канале проекта.

При приобретении скина игроки также получат бэкблинг (косметический предмет, который размещается на спине персонажа) и новый тип кирки, которая выглядит достаточно необычно (по сравнению с другими). Стоит отметить, что на текущий момент костюм Капитана Америка имеет только одну расцветку.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что ранее датамайнеры (люди, занимающиеся поиском данных в сети и их анализом) обнаружили в коде последнего обновления Fortnite информацию о секретной локации, которая сейчас находится под водой.

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