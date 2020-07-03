Москва, , 12:07 — REGNUM Рособрнадзор проинформировал МВД России о том, что граждане РФ столкнулись в Сети с предложениями о покупке контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2020 года. Об этом 2 июля сообщил официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

По его данным, специалисты Рособрнадзора провели мониторинг этих интернет-ресурсов и выяснили, что публикуемые и предлагаемые к продаже материалы не имеют отношения к реальным КИМ ЕГЭ.

«Это либо демоверсии и варианты КИМ, опубликованные Рособрнадзором в открытом доступе, либо произвольно составленные варианты, в том числе с использованием заданий из открытого банка ЕГЭ. Таким образом, их продажа под видом КИМ ЕГЭ основного периода может быть отнесена к мошенническим действиям», — проинформировал Рособрнадзор.

Как уточняется, что Рособрнадзор передал МВД информацию о примерно 30 ресурсах, предлагающих подобные услуги.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 3 июля в России начинается основной этап сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).