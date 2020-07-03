Москва, 3 июля 2020, 12:07 — REGNUM Рособрнадзор проинформировал МВД России о том, что граждане РФ столкнулись в Сети с предложениями о покупке контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2020 года. Об этом 2 июля сообщил официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
По его данным, специалисты Рособрнадзора провели мониторинг этих интернет-ресурсов и выяснили, что публикуемые и предлагаемые к продаже материалы не имеют отношения к реальным КИМ ЕГЭ.
Как уточняется, что Рособрнадзор передал МВД информацию о примерно 30 ресурсах, предлагающих подобные услуги.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 3 июля в России начинается основной этап сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).