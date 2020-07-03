Пермь, 3 июля 2020, 12:07 — REGNUM В Перми присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» отметят торжественным фейерверком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Салют запустят 3 июля в 23:00 по местному времени (21:00 мск) одновременно с двух площадок. Продолжительность фейерверка составит десять минут. Мероприятие в режиме онлайн будет транслировать телеканал «ВЕТТА».
Напомним, 2 июля Владимир Путин объявил о присвоении 20 городам России высокого звания «Город трудовой доблести».
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