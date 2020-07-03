Тбилиси, , 12:05 — REGNUM За последние сутки в Грузии выявлено 4 новых случая коронавируса, а общее число с начала эпидемии составляет 943 человек.

Как заявила журналистам директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, все 4 новых случая относятся с «импортированным». 2 зафиксированы у водителей грузовых автомобилей, осуществляющих международные перевозки грузов, а еще 2 — у граждан, прибывших из-за рубежа.

За сутки из больниц выписались еще 4 пациента, и общее число выздоровевших достигло 821. В режиме карантина содержатся 3080 человек, в стационарах под наблюдением остаются 242 пациента. Лечение в специальных COVID-клиниках проходят 107 человек.

Грузия внесена Советом ЕС и рядом стран Евросоюза в список безопасных стран, но открывать регулярное авиасообщение грузинские власти пока не спешат.