Джакарта, , 12:05 — REGNUM Официальный представитель правительства Индонезии по вопросам борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что на территории страны выявлено 60 695 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

По его словам, за сутки в стране подтвердили 1301 случай заражения и 49 случаев смерти.

Ахмад Юрианто подтвердил, что общее число случаев смерти от коронавируса в Индонезии достигло 3036.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в канцелярии президента Индонезии заявили, что самый тяжелый сценарий, который может возникнуть в результате пандемии, заключается в том, что число бедных в стране увеличится.

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