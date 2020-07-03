Красногорск, , 12:05 — REGNUM Почти 600 человек выписаны в Московской области за сутки после выздоровления от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 3 июля подмосковный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Завершили лечение от коронавируса ещё 596 человек. У всех получен отрицательный тест на коронавирус, отметили в оперштабе.

Всего за время эпидемии в Подмосковье выздоровели 37 398 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 2 июля в Московской области коронавирус подтвердился у 298 человек. При этом в самой Москве выявлено 659 новых случаев заражения.