Москва, , 12:03 — REGNUM Ученые готовились к ситуации, подобной пандемии COVID-19, и понимали, что это когда-то произойдет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Степень готовности разных стран — она сегодня очевидно разная, — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24». — Мы все понимали, вот эпидемиологическое сообщество, учёные, что когда-то такой момент наступит».

Она добавила, что вирус оказался не так страшен, а в Роспотребнадзоре «предполагали, к чему готовиться». «Мы его преодолеваем, этот вызов», добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 667 883 новых случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 9859 человек, выздоровели — 437 893. Всего было првоедено более 20,4 млн тестов на коронавирус.

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