Новоалександровск, Ставропольский край, , 12:03 — REGNUM Уголовное дело возбудили на Ставрополье после убийства главы крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) в Новоалександровске. Для помощи в расследовании в город направлены следователи-криминалисты, сообщили ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

Вечером 1 июля 2020 года неизвестный дважды выстрелил из огнестрельного оружия в главу КФХ, когда он закрывал ворота своего дома. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице в тот же вечер.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Отмечается, что руководитель следственного управления СК РФ по Ставрополью Игорь Иванов направил в Новоалександровск следователей-криминалистов аппарата ведомства для оказания практической и методической помощи местным коллегам.