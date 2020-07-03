Нижний Новгород, , 11:57 — REGNUM Присвоение звания «Город трудовой доблести» восьми областным центрам Приволжского федерального округа — это высокая и заслуженная оценка того, как наша страна работала для фронта. Жители Приволжья действительно помнят и чтут память родных, тех, кто круглые сутки трудился в тылу, отдавая все силы нашей Победе, заявил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, сообщает пресс-служба полпредства.

Основаниями для присвоения звания являются награждение предприятий городов государственными наградами и вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны, награждение работников предприятий за трудовые заслуги, документально подтвержденные факты трудового героизма жителей в 1941—1945 годах.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что «инициатива получила поистине всенародную поддержку и позволит по-особому подчеркнуть самоотверженный подвиг тружеников тыла, беспрецедентную, героическую — по своим масштабам, по организации, по силе воли, духа людей — эвакуацию из прифронтовых районов 25 ммлн человек и почти трех тыс. предприятий».

В полпредстве напомнили подвиги тружеников тыла в годы войны, которые сражались за станками заводов в городах, удостоенных высокого звания.

Так, в Уфе для фронта работали предприятия авиационного моторостроения и нефтепереработки. Выпуск промышленной продукции за годы войны вырос в пять раз. За трудовые достижения моторный завод №26 (ныне АО УМПО) и «Уфимский ордена Ленина нефтеперерабатывающий завод» получили в вечное хранение переходящие Красные знамена.

В Казани предприятия самолетостроения, машиностроения и приборостроения изготовили в годы Великой Отечественной войны более 10 тыс. бомбардировщиков Пе-2 и Пе-8, 11 тыс. бомбардировщиков У-2, 15 тыс. авиамоторов, 1 млн. зарядов для «Катюш». В течение пяти военных лет город производил более 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения.

Ижевск являлся центром производства стрелкового оружия. На удмуртских предприятиях было произведено 10,5 млн. винтовок, 140 тыс. авиационных пулеметов и пушек, 83 тыс. станковых пулеметов, 1,5 млн. пистолетов и револьверов, 133 тыс. противотанковых ружей.

В Перми авиастроительные и металлургические предприятия выпустили более 1 млн. карбюраторов для боевых самолетов, более 176 тыс. единиц ствольной артиллерии, 30 тыс. авиадвигателей, 100 млн. взрывателей для снарядов, более 9 млн. ракетных зарядов.

В Нижнем Новгороде (Горьком) был создан военно-промышленный комплекс предприятий для выпуска оборонной продукции. Производство многих видов вооружения превышало 30−40% от общесоюзного. Было произведено 27 подводных лодок, 38 318 танков, 19 202 самолета типа ЛАГГ и ЛА, более 101 тыс. артиллерийских орудий, более 43 тыс. минометов, более 109 тыс. автомашин, более 85 тыс. радиостанций и порядка 150 млн. боеприпасов. Легендарная полуторка — самый известный советский грузовик (ГАЗ-АА). Машина Горьковского автозавода была одним из основных транспортных средств на дорогах в годы войны.

Самара (Куйбышев) была не только «запасной» столицей Советского Союза, но и центром авиационного производства. Местные предприятия выпустили 32 тыс. штурмовиков, наладили производство пулеметов и минометов, бронекорпусов для самолетов Ил и танков. К 1945 году выпуск промышленной продукции увеличился в 11 раз к уровню 1940 года.

Саратов поставлял для фронта самолеты Як-1, Як-3, авиационные боеприпасы и аккумуляторы. В годы войны выпущено 19 тыс. самолетов-истребителей, 40 тыс. авиационных приборов, 3 млн. тонн горючего, более 1,5 млн. реактивных снарядов. На промышленных предприятиях насчитывалось 3100 стахановцев и ударников труда.

В Ульяновске выпустили 7260 шт. автомашин «ЗИС-5», 19 985 шт. двигателей «Л-312», запчастей к автомашинам и двигателям. На предприятиях работали стахановцы и ударники труда, выполняя задание более чем на 400% — 500%. Ульяновские инженеры разработали технологию, сберегающую латунь, сэкономив за год 2300 тонн металла.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин поддержал инициативу о присвоении 20 городам России звания «Город трудовой доблести», подписав соответствующий указ. В число этих городов попали областные центры регионов Поволжья — Нижний Новгород, Уфа, Самара, Саратов, Ижевск, Казань, Пермь и Ульяновск. В соответствии с документом, в этих городах будут установлены стелы с текстом указа о присвоении звания и гербом города. В Нижнем Новгороде и Саратове уже объявили опрос о выборе места установки новых объектов.

В большинстве городов сегодня, 3 июля, пройдет торжественный салют.

Читайте также: Восемь городов Поволжья получат звание «Город трудовой доблести»