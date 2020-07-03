Иваново, , 11:56 — REGNUM 69 случаев заражения коронавирусом выявлено в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 3 июля.

«48 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Информация по трем из них появилась за последние сутки. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии», — сообщили в оперативном штабе.

Всего с 19 марта в Ивановской области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 4898 пациентов, 3073 пациента с подтвержденным коронавирусом выздоровели.

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