Париж, , 11:54 — REGNUM Французская студия Spiders, которую геймеры знают по играм Mars: War Logs и GreedFall вскоре анонсирует новую игру. Об этом 2 июля сообщила Twitter-страница её материнской компании Nacon.

Это должно произойти на следующей неделе, 7 июля 2020 года. Nacon сопроводила публикацию странным скриншотом, который мало что может сказать об этом проекте. Стоит отметить, что ни одна из предыдущих игр Spiders не являлась продолжением какой-либо другой игры студии.

https://twitter.com/Nacon/status/1278704985258090496

Геймеры также знают студию Spiders по таким проектам, как The Technomancer, Bound by Flame, Of Orcs and Men, Gray Matter и Faery: Legends of Avalon. Компания была основана в 2008 году, её штаб-квартира находится в Париже.

Читайте ранее в этом сюжете: В пятом сезоне Call of Duty: Warzone появится стадион и действующий поезд