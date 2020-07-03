Екатеринбург, , 11:57 — REGNUM В Екатеринбурге запустят фейерверк в честь присуждение городу почётного звания «Город трудовой доблести». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Залпы запустят с двух точек в 23:00 3 июля 2020 года (время местное) — с площадки «Динамо» в центре города и в летнем парке «Уралмаш». Таким образом город отметит радостное событие.

Других мероприятий в честь присуждения городу звания пока не запланировано, добавили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, Нижний Тагил тоже стал «Городом трудовой доблести», согласно решению президента России Владимира Путина.

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