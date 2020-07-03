Пермь, , 11:52 — REGNUM В Перми в режим обсерватора переведена работа трех отделенийПермской краевой больницы. Причиной для введения карантина стали выявленные случаи заражения коронавирусом, сообщает краевой минздрав.

Прием новых пациентов запрещен в отделении второй хирургии, отделении гематологии в ГБУЗ ПК «Ордена «Знак Почёта» Пермская краевая клиническая больница» и реанимационном отделении.

Министерство здравоохранения возможной причиной массового заражения в отделении реанимации назвало занос SARS-CoV-2 одним из пациентов. По словам главврача краевой больницы Анатолия Касатова, пациент, требующий продолжения лечения по хирургическому профилю, был доставлен службой санавиации из районной больницы.

На 3 июля положительные тесты на коронавирус подтверждены у 22 медработников и девяти пациентов. В рамках эпидрасследования определен круг контактов. Взяты анализы на коронавирус.

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