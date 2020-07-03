Кирилловка, , 11:54 — REGNUM В посёлке Кирилловка Запорожской области отдыхающие отравились окрошкой, заявил 3 июля заместитель директора областного лабораторного центра Александр Мащак, сообщила пресс-служба Запорожской областной администрации.

«По предварительным данным, отдыхающие отравились окрошкой. Окрошка — это блюдо без термической обработки продуктов, которую по санитарным нормам нельзя давать детям», — рассказал он.

Кроме того, база отдыха «Днепровские зори», на территории которой произошло ЧП, начала работу без предварительных документов, сообщил заместитель председателя областной администрации Иван Фёдоров.

По его словам, в ближайшее время контролирующие органы проверят все базы отдыха на побережье Азовского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на базе отдыха 15 человек, включая десять детей, госпитализировали с симптомами пищевого отравления.

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