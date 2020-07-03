Элиста, , 11:44 — REGNUM 40 случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Калмыкия, сообщили 3 июля в региональном минздраве. По сравнению с предыдущими сутками число заразившихся снизилось в три раза.

Также за минувшие сутки выписаны с выздоровлением 15 пациентов. В больницах региона в тяжёлом состоянии находятся восемь пациентов с COVID-19, шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в Калмыкии с конца марта положительные тесты на коронавирус подтверждены у 1879 человек, 1210 выздоровели. 26 скончались.