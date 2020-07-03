Петрозаводск, , 12:00 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявлено еще 43 человека, заразившихся коронавирусом, большая часть из них жители Петрозаводска. Об этом 3 июля сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

С начала пандемии в Карелии выявлено 1 451 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

В числе новых подтвержденных случаев коронавируса 21 зарегистрирован в Петрозаводске, по два случая на станции Деревянка в Прионежье и в селе Крошнозеро Пряжинского района. И по одному заболевшему в Кондопоге, Олонце, Медвежьегорске. Кроме того, еще восемь новых случаев выявлено в Пудожском районе, один из них в поселке Пудожгорский и семь в поселке Колово. Семь заболевших в Беломорском районе, это шесть в самом Беломорске и один в поселке Сосновец.

«Большинство случаев выявлены при отработке контактов ранее заболевших лиц, — резюмировал Парфенчиков. — В группе особого риска по-прежнему остаются люди старшего поколения, поэтому жителям старше 65 лет необходимо соблюдать режим карантина, минимизировать контакты, в том числе с родственниками, за исключением тех, с кем проживают совместно».

Кроме того, глава республики указал, что для работающих граждан из этой возрастной категории сохраняется возможность оформить электронный больничный. Соответствующее распоряжение подписано.

Добавим, помимо заболевших в Карелии продолжает наблюдаться рост числа выздоровевших. Только за последние сутки их количество увеличилось на 33 человека. Всего с начала пандемии смогли побороть вирус 687 жителей региона.

На сегодняшний день в республике проведено 81 864 исследований, это на 1 067 больше, чем сутками ранее. 1 219 человек находятся на карантине, за сутки их количество сократилось на 217 человек, еще 16 человек находятся в местах обсервации.

Помимо этого, с 1 апреля 778 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией из них десять за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). 62 человека умерли. За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

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