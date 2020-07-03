Ростов-на-Дону, , 11:42 — REGNUM С апреля в Ростовской области было зарегистрировано 4 тыс. 646 случаев внебольничной пневмонии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 3 июля.

По последним данным, с 1 апреля на Дону зарегистрировано 4 тыс. 646 случаев заболевания внебольничной пневмонией. За истекшие сутки госпитализирован 51 пациент с таким диагнозом, выписаны после лечения 53 жителя региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все пациенты с внебольничной пневмонией проходят процедуру компьютерной томографии и сдают тест на коронавирус.

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