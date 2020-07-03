Майкоп, , 11:50 — REGNUM Пятьдесят восемь новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Адыгее. Всего в республике по состоянию на 10:35 3 июля инфекция выявлена у 2039 человек, сообщил федеральный оперативный штаб.

За последние 24 часа в Адыгее выздоровел 51 пациент с подтвержденным COVID-19. Всего в республике вылечились 1414 человек, заразившиеся коронавирусом, или более 69,3% от общего числа носителей инфекции.

Отметим, что к настоящему времени Адыгея занимает пятое место среди восьми субъектов Южного федерального округа по общему числу зафиксированных случаев заражения коронавирусом, и шестое — по количеству летальных исходов. Антилидером по обоим показателям в округе является Ростовская область.