Калуга, , 12:11 — REGNUM 53 положительных теста на коронавирус подтверждены в Калужской области за последние сутки, сообщает 3 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Всего в регионе подтверждено 6 тыс. 222 положительных теста. 2 тыс. 376 человек находятся на лечении, 3 тыс. 801 человек выздоровел, 45 человек умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (578), в Обнинске (462), в Боровском районе (283), Малоярославецком районе (169), в Жуковском районе (161) и в Людиновском районе (95).

Свободный коечный фонд региона составляет 62,3%. Охват тестированием составляет 98,7 на сто тысяч населения, коэффициент распространения инфекции — 1,1.

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