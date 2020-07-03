Москва, , 11:43 — REGNUM Высокая явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ связана с несколькими факторами, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

«Во-первых, это связано с вовлеченностью граждан в само содержание голосования, а большинство людей поддержали поправки к Конституции и, конечно, хотели это продемонстрировать.

Во-вторых, безусловно очень комфортно с защитой здоровья была организована процедура голосования. Многодневное голосование было удобно для людей. Все получили возможность проголосовать в то время, в тот день, когда им было удобно,

Третий фактор, это сам процесс голосования и весь комплекс мер, позволивший обеспечить защиту здоровья людей. Они это знали и не опасались идти голосовать. Все эти факторы положительно повлияли на высокую явку.

Массовая явка граждан именно 1 июля, мне кажется, была связан с тем, что это был последний день голосования, когда можно было отдать свой голос. Естественно, основное количество людей пришло в этот день.

Хочется отметить, что явка на электронном голосовании была тоже очень большая. Очень многие проголосовали онлайн именно в Москве.

Итоги голосования были ожидаемы. Большинство жителей России поддержали поправки к Конституции — это было понятно, потому что поправки соответствуют ожиданиям и желаниям большинства граждан.

Также было понятно, что проголосуют достаточно много людей. Особенно это стало важно, после пандемии коронавируса. Люди увидели, что в мире случаются достаточно непростые события и, безусловно, укрепление государства необходимо, чтобы они были защищены и чувствовали себя спокойно.

Основное для граждан в Конституции — это то, что многие вопросы, которые востребованные в нашем обществе, закреплены теперь на таком уровне, что никакого отката назад невозможно.

Это прежде всего касается социальных гарантий, приоритета детей и семьи, культуры, материальной поддержки людей. И, конечно, наиболее важно закрепление суверенитета страны», — высказал свое мнение эксперт.

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