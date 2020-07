Вашингтон, , 11:43 — REGNUM Новый коронавирус SARS-CoV-2 в случае мутации может быть более опасным. Об этом 3 июля заявил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью The Journal of the American Medical Association.

По словам главного американского инфекциониста, коронавирус, который распространялся в Италии, отличался от того, который появился в китайском городе Ухань.

При этом штамм коронавируса из Италии, как отметил он, обладает свойствами, которые позволяют ему более эффективно передаваться от человека к человеку.

«Просто кажется, что вирус (итальянский штамм) размножается лучше и может быть более передаваемым», — заявил Фаучи и высказал предположение, что данный штамм, вероятно, несет более высокую нагрузку дыхательной системе человека, что повышает возможность его передачи человеком.

«Данные показывают, что есть единственная мутация, которая позволяет вирусу лучше размножаться и, возможно, иметь высокую вирусную нагрузку», — также отметил главный американский инфекционист.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий вирусолог, директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета, профессор Хендрик Штрик заявил, что к заражению коронавирусной инфекцией приводят два основных фактора, специфичных для респираторных вирусов или для коронавирусов.