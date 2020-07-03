Ростов-на-Дону, , 11:35 — REGNUM В Ростовской области, по данным на утро 3 июля, госпитализировано около 700 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Так, в развёрнутых для пациентов с COVID-19 стационарах проходят лечение 697 пациентов. Состояние 32 человек оценивается как тяжёлое. Коечный фонд заполнен на 31,4%.

Вместе с тем за сутки сократилось число жителей региона, находящихся под медицинским наблюдением. В настоящее время в этом списке — 8 тыс. 739 человек, большинство из них находятся на самоизоляции.

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