Орел, , 11:34 — REGNUM 31 новый случай заражения коронавируса подтверждён за минувшие сутки в Орловской области, данные опубликованы 3 июля в федеральной сводке.

За минувшие сутки покинули больницы и были сняты с амбулаторного учёта 117 жителей региона, у которых ранее подтвердилось заражение коронавирусом. Также за сутки стало известно о смерти трёх пациентов с COVID-19.

Всего в Орловской области с 24 марта по 3 июля положительные тесты на коронавирус подтверждены у 4610 человек, 3028 выздоровели, 69 скончались.