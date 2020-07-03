Тбилиси, , 11:49 — REGNUM Все четыре случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Грузии за последние сутки были ввезены из-за границы и не связаны с внутренней передачей инфекции. Об этом 3 июля рассказала журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

«Все четыре новых случая коронавируса являются ввезенными и не связаны с внутренней передачей», — сказала врач. Она добавила, что в двух случаях SARS-CoV-2 выявили у водителей-дальнобойщиков, а в двух — у простых граждан, вернувшихся из-за границы.

Напомним, всего в Грузии на 3 июля выявлено 939 случаев заражения коронавирусом. В 87% из них люди преодолели инфекцию. Скончались от COVID-19 за время пандемии 15 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии за сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: Премьер-министр Грузии об ослаблении пропускного режима: «Мы пока не можем»